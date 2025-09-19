Köln/Berlin (ots) -Die international tätige Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team, angeführt von Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas, nutzte MTR Legal die Veranstaltung für den intensiven internationalen Austausch und die Stärkung globaler Mandantenbeziehungen.Die IR Global Jahreskonferenz, die vom 13. bis 16. September 2025 in Berlin stattfand, gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Mehr als 400 Mitglieder aus über 75 Jurisdiktionen weltweit kamen zusammen, um über aktuelle Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft, die Rolle moderner Kanzleien im globalen Markt sowie die Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren.Das Leitthema der diesjährigen Konferenz, "Legacy in Motion", betonte die Bedeutung nachhaltiger Wirkung in einem dynamischen beruflichen Umfeld. Erfolg wird nicht allein durch kurzfristige Resultate definiert, sondern durch die Fähigkeit, sich laufend anzupassen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kernwerte zu bewahren, die eine Kanzlei dauerhaft prägen. Für MTR Legal (https://www.mtrlegal.com/), die sich als international vernetzte, digital führende und unternehmerisch denkende Wirtschaftskanzlei verstehen, passte dieses Motto ideal zur eigenen strategischen Ausrichtung.Als Headline Sponsor übernahm MTR Legal eine zentrale Rolle im Konferenzgeschehen. Die Kanzlei präsentierte sich mit starker Sichtbarkeit und nutzte die Gelegenheit, das eigene Profil im globalen Netzwerk zu schärfen. Neben der offiziellen Präsenz auf Panels und in Networking-Sessions war es insbesondere die aktive Beteiligung am fachlichen Austausch, die das Engagement von MTR Legal deutlich machte."Mit unserem Sponsoring und der starken Präsenz unseres Teams in Berlin wollten wir ein klares Signal setzen", erklärt Managing Partner Michael Rainer. "MTR Legal steht für Internationalität, digitale Exzellenz und unternehmerisches Denken. Die IR Global Konferenz ist für uns ein idealer Ort, um diese Werte zu leben, Kontakte zu pflegen und neue Impulse für unsere Mandanten zu gewinnen. Der intensive Austausch mit Kollegen aus aller Welt hat uns einmal mehr bestätigt, dass wir mit unserem internationalen Kurs den richtigen Weg eingeschlagen haben."Auch Partner Marc Klaas hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: "Die enge Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Mandanten bei grenzüberschreitenden Projekten noch umfassender zu begleiten - sei es im Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht oder bei komplexen Streitigkeiten. Gerade in Zeiten globaler wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, starke Partner an seiner Seite zu haben. Die IR Global Jahreskonferenz bietet dafür den perfekten Rahmen."Das Programm der Konferenz umfasste offene Networking-Sessions, interaktive Workshops, praxisbezogene Breakout-Sessions sowie hochkarätige Vorträge internationaler Referenten. Ergänzt wurde es durch gesellschaftliche Veranstaltungen wie den feierlichen Eröffnungsempfang an einer ikonischen Berliner Location und ein exklusives Luxury Networking Dinner in einem historischen Wahrzeichen der Hauptstadt.Berlin als Austragungsort erwies sich dabei als ideale Bühne: Die deutsche Hauptstadt ist nicht nur politisches Zentrum, sondern auch wirtschaftliches Kraftfeld und ein Magnet für internationale Unternehmen, FinTechs und die Beratungsbranche. Ihre Rolle als europäische Drehscheibe für Innovation und Unternehmertum spiegelte das Konferenzthema treffend wider.Für MTR Legal war die Teilnahme zugleich ein strategisches Statement: Mit Standorten in allen deutschen Großstädten sowie Repräsentanzen in London, Paris, Amsterdam und Singapur verfolgt die Kanzlei konsequent den Ausbau ihrer internationalen Präsenz. Das Sponsoring in Berlin unterstreicht diesen Anspruch und zeigt, dass MTR Legal bereit ist, Verantwortung im globalen Netzwerk zu übernehmen und aktiv Impulse für die Zukunft zu setzen.Mit der Teilnahme an der IR Global Jahreskonferenz 2025 bekräftigt MTR Legal nicht nur sein Engagement im weltweiten Netzwerk, sondern setzt auch ein deutliches Zeichen für die weitere Expansion in bedeutenden Märkten. Die Konferenz diente als Plattform, um bestehende Kooperationen zu vertiefen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Positionierung als moderne, international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei zu stärken.Pressekontakt:MTR Legal RechtsanwälteUpper WestKurfürstendamm 1110719 Berlin+49 30 3464 69000berlin@mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/6120968