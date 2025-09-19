Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Merck emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US58933YBR53/ WKN A4EGKQ) im Umfang von 1Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,550%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.03.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.09.2032 vorgesehen. Handelbar sei der Pfandbrief ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Das Rating von Moody's laute Aa3. (Bonds weekly Ausgabe vom 18.09.2025) (19.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
