Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche wurden die kanadischen Inflationsdaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Gesamtrate sei von 1,7% auf 1,9% gestiegen, habe aber etwas unter den Erwartungen von 2,0% gelegen. Im Jahresvergleich liege die Gesamtrate seit einigen Monaten unter den 2,0%, während die Kernrate um die 3,0% verharre. Der Arbeitsmarkt in Kanada habe in den letzten Monaten deutlich geschwächelt und auch das Wachstum sehe nicht besonders aus. Einige Stimmungsindikatoren hätten sich zuletzt aber teilweise von den massiven Einbrüchen im Frühjahr erholt. Die Bank of Canada habe - wie erwartet - den Leitzinssatz um 25 Basispunkte auf nun 2,50% gesenkt. (19.09.2025/alc/a/a) ...

