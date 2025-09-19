Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Frankreich begibt eine Staatsanleihe Euroland (ISIN FR0014012II5/ WKN A4EGVN) und will neues Kapital in Höhe von 7.261Mill Euro aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 25.11.2035 werde ein jährlicher Kupon von 3,500% gezahlt, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 25.11.2025. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Fitch Ratings habe das langfristige Kreditrating Frankreichs in Fremdwährung von "AA-" auf "A+" herabgestuft. (Bonds weekly Ausgabe vom 18.9.2025) (19.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
