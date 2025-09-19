Die Hyundai Motor Company hat auf dem CEO Investor Day ihre Wachstumsstrategie vorgestellt. Bis 2030 strebt der südkoreanische Konzern einen Jahresabsatz von 5,55 Millionen Fahrzeugen an, davon 60 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge. Neben Hybriden und ersten Fahrzeugen mit Range-Extender umfasst die Roadmap auch regionsspezifische Elektroautos. Die Hyundai Motor Company hat bei einem Investorentag in New York ihre Wachstumsstrategie vorgestellt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net