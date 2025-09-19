© Foto: Spencer Jones - Glasshouse ImagesBankaktien könnten in den nächsten Monaten zulegen, nachdem die US-Notenbank (Fed) am Mittwoch beschlossen hat, ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt zu senken.Daten von Wells Fargo zufolge haben Banktitel in den vergangenen sechs Zinssenkungszyklen zunächst vor dem ersten Zinsschritt zugelegt, anschließend aber in den darauffolgenden sieben bis acht Handelstagen im Schnitt um 6 Prozent nachgegeben. In drei Zyklen jedoch, in denen eine "weiche Landung" der Wirtschaft gelang - konkret 1995, 1998 und 2019 vor der Corona-Pandemie - stiegen Bankaktien vom jeweiligen Tief nach der Senkung im Schnitt um 21 Prozent. [spotify]26To202GgGfvpq7s7KsH6q[/spotify] Im Gegensatz dazu verzeichneten …Den vollständigen Artikel lesen ...
