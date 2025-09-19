Adastra wurde als Elite-Partner im Databricks Partner Program ausgezeichnet und eröffnet damit ein spannendes neues Kapitel in der langjährigen Zusammenarbeit. Die Anerkennung unterstreicht Adastras starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von KI-, Daten- und Analytics-Lösungen auf der Databricks-Plattform sowie das Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Daten in echten Geschäftswert zu verwandeln.

Seit mehr als sechs Jahren ist Adastra ein vertrauenswürdiger Databricks-Partner für Unternehmen verschiedenster Branchen mit dem Ziel, ihre Datenfundamente zu modernisieren, Lakehouse-Architekturen einzuführen und Daten zu einem Treiber für Innovation und Wachstum zu machen.

"Dieser Meilenstein eröffnet neue Möglichkeiten für unsere Kunden", sagt Rob Turner, Chief Executive Officer bei der Adastra Group. "Der Elite-Status verschafft uns Zugang zu erweiterten Ressourcen und eine noch engere Zusammenarbeit mit Databricks. So können wir unsere Kunden dabei unterstützen, schneller von der Idee zur Umsetzung zu gelangen mit Daten- und KI-Lösungen, die auf ihre individuellen Geschäftsziele zugeschnitten sind."

Neue Vorteile durch den exklusiven Elite-Status

Mit dieser Auszeichnung erhält Adastra Zugang zu exklusiven Elite-Status-Ressourcen, die den Mehrwert für unsere Kunden direkt steigern, darunter:

Anerkennung im Delivery Provider Program bestätigt Adastras nachgewiesene Expertise und zuverlässige Umsetzung komplexer Projekte

bestätigt Adastras nachgewiesene Expertise und zuverlässige Umsetzung komplexer Projekte Engere gemeinsame Account-Planung mit Databricks stellt sicher, dass Projekte konsequent an den Geschäftszielen der Kunden ausgerichtet sind und schneller von der Idee zum Mehrwert gelangen

stellt sicher, dass Projekte konsequent an den Geschäftszielen der Kunden ausgerichtet sind und schneller von der Idee zum Mehrwert gelangen Teilnahme am Databricks Accelerate Program bietet zusätzliche Fördermittel und Unterstützung, um neue Use Cases und Lösungen schnell umzusetzen

bietet zusätzliche Fördermittel und Unterstützung, um neue Use Cases und Lösungen schnell umzusetzen Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung von Lösungen und Accelerators (z. B. Brickbuilder-Initiativen) unterstützt Kunden dabei, modernste Daten- und KI-Funktionen schneller zu nutzen und einzuführen

(z. B. Brickbuilder-Initiativen) unterstützt Kunden dabei, modernste Daten- und KI-Funktionen schneller zu nutzen und einzuführen Zugang zu exklusiven technischen Schulungen und Befähigungsprogrammen damit bleiben die Adastra-Teams an der Spitze der Databricks-Best Practices und unsere Kunden profitieren von unseren neuesten Fähigkeiten

Diese Vorteile stärken Adastras Fähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, all ihre Daten, Analytics und KI auf der Databricks Data Intelligence Platform zu bündeln und dadurch messbare Geschäftsergebnisse schneller, kostengünstiger und mit geringerem Risiko zu erreichen.

Warum mit Adastra auf Databricks zusammenarbeiten?

Der Elite-Status basiert auf einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einem hochqualifizierten Databricks-Team:

5 Databricks Champions , anerkannt als führende globale Experten

, anerkannt als führende globale Experten 90+ technisch zertifizierte Consultants und 100+ kundengeschulte Consultants

und 200 Databricks Sales Badges

800+ Data Engineers, 125+ Data Scientists und 50+ GenAI Engineers liefern End-to-End-Databricks-Lösungen für verschiedene Branchen

Adastras ganzheitlicher Ansatz ermöglicht einen reibungslosen Weg zu Databricks von der strategischen Vision und Architektur über die Plattformentwicklung und Schulungen bis hin zur Operationalisierung. Mit dem Elite-Status ist Adastra noch besser aufgestellt, Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten in einen echten Wettbewerbsvorteil zu verwandeln und das volle Potenzial von KI auszuschöpfen.

Erfahren Sie mehr über Adastras Databricks-Services: https://adastracorp.com/de/databricks/

Über Adastra

Adastra ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengesteuerte Transformationen und unterstützt Organisationen dabei, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und im großen Maßstab einzusetzen. Mit über 25 Jahren Erfahrung befähigt Adastra Unternehmenskunden, geschäftlichen Mehrwert durch Dateninnovation, hocheffiziente Abläufe und intelligente Kundeninteraktionen zu erschließen.

Adastra genießt das Vertrauen einiger der weltweit führenden Marken und liefert End-to-End-Lösungen, die auf durchdachter Strategie, starker Governance und tiefgreifender technischer Expertise basieren. Von der Vision bis zur Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen in jeder Phase ihrer Reise rund um KI, Daten und Cloud mit zukunftsfähigen Lösungen und messbarem, nachhaltigem Mehrwert.

Adastra betreut Kunden in zentralen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Professional Services. Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Fachkräfte in Nordamerika, Europa und Asien.

