Die NexMetals Mining-Aktie befindet sich seit einigen Wochen wieder leicht im Aufwind. Inzwischen notiert sie wieder über der Kursmarke von 8 CA$. Gibt es denn gute Nachrichten vom kanadischen Metallexplorationsunternehmen und wie sollten Anleger diese bewerten? Neue Untersuchungsergebnisse Es sind in der Tat positive Nachrichten, die NexMetals Mining am gestrigen Donnerstag veröffentlichte. Das kanadische Bergbauunternehmen gab die Untersuchungsergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de