Webinar - Saisonale Schwäche nutzen-Chancen mit Discount-Optionsscheinen

Viele Anleger fragen sich derzeit: Wohin geht die Reise bei den großen Indizes? Sowohl die US-Märkte als auch der DAX zeigen typische Muster einer saisonal schwächeren Phase. Doch gerade in solchen Marktphasen eröffnen sich spannende Chancen für Anleger, die wissen, wie man sie gezielt nutzt.

In diesem Webinar zeigt Ingmar Königshofen:

wie sich die saisonale Schwäche in den US-Indizes und im DAX historisch darstellt,

welche Rückschlüsse sich daraus für die kommenden Wochen ziehen lassen,

und vor allem, wie man diese Erkenntnisse ganz konkret mit Discount-Optionsscheinen in der Praxis umsetzen kann.

Das Webinar richtet sich an alle, die nicht nur die Theorie verstehen, sondern direkt nachvollziehen wollen, wie saisonale Muster in konkrete Investmentideen übersetzt werden. Wie immer bleibt auch genügend Zeit, um auf Fragen der Teilnehmer einzugehen.

Sei live dabei und sichere dir fundierte Einblicke und praxisnahe Strategien für dein Trading!

www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

