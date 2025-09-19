Der mutige Restrukturierungsplan von Stabilus SE belastet zwar kurzfristig das Ergebnis, eröffnet jedoch langfristig Effizienzgewinne. Die Prognose für das GJ25 weist mit einem Nettogewinn von 25 Mio. EUR unter dem Konsens (47 Mio. EUR), da 18 Mio. EUR an Sondereffekten sowie anhaltender Kostendruck belasten. Nachfrage-Gegenwind bedeutet, dass auch das GJ26 wenig Entlastung bietet, doch ab GJ27 sollten Einsparungen wirksam werden und ein stärkeres Margenprofil stützen. Mit stabiler Umsatzprognose für GJ25 von 1,3 Mrd. EUR und einem Free Cashflow von 105 Mio. EUR ist die Strategie zwar anspruchsvoll, aber notwendig. Wir sehen kurzfristige Belastungen, die durch langfristige Chancen ausgeglichen werden. Folglich erhöhen wir unser Kursziel von 33,00 EUR auf 34,50 EUR und bestätigen unsere Kaufempfehlung auf Basis erwarteter Effizienzsteigerungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
© 2025 AlsterResearch