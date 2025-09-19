NANNING, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trotz globaler Unsicherheiten und wachsendem Protektionismus intensivieren China und die Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN) ihre wirtschaftliche Integration.

Diese Dynamik spiegelt sich im Abschluss der Verhandlungen über die Aktualisierung der Freihandelszone China-ASEAN 3.0 wider, die im Mai bekannt gegeben wurden. Mit diesem Erfolg sollen die wirtschaftlichen Beziehungen weiter gestärkt werden.

Nach über zwei Jahren intensiver Gespräche umfasst das aktualisierte Abkommen nun auch neue Bereiche wie digitale Wirtschaft, grüne Entwicklung und die Vernetzung von Lieferketten.

Die 22. China-ASEAN-Expo, veranstaltet vom Guangxi International Expo Affairs Bureau, wird diesen Fortschritt und die Chancen durch den KI-Boom sichtbar machen. Die Messe öffnet am 17. September in der südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang ihre Tore und soll neue Impulse und Potenziale für die Zusammenarbeit aufzeigen. Die jährliche Veranstaltung zieht in diesem Jahr über 3.200 Aussteller aus 60 Ländern an. Globale Unternehmen nutzen die Gelegenheit, um Zugang zu zwei der offensten und dynamischsten Märkte der Welt zu erhalten.

Hervorzuheben sind auf der fünftägigen Messe ein 10.000 Quadratmeter großer KI-Pavillon, ein Pavillon für neuartige, fortschrittliche Produktionskräfte oder Kapazitäten sowie ein Ausstellungsbereich für die Blue Economy. Ergänzt wird das Angebot durch grüne und kohlenstoffarme Technologien sowie Fahrzeugmodelle, die mit neuen Energien betrieben werden - Bereiche, die erhebliche Wachstumschancen für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und ASEAN eröffnen.

Fortschrittliche Fertigung und digitale Infrastruktur treiben dieses Wachstum voran.

Im Bereich der digitalen Infrastruktur haben Chinas Investitionen sowohl in Umfang als auch Reichweite deutlich zugenommen. Dazu zählen insbesondere Investitionen im 5G-Sektor, der als zentraler Wegbereiter für KI gilt. Zahlreiche chinesische Technologiegiganten sind hier aktiv.

Guangxi, Chinas südliches Tor zur ASEAN, nimmt in diesem Integrationsprozess eine führende Rolle ein. Dank seiner Nähe zur ASEAN hat sich die Region zu einem Vorreiter grenzüberschreitender Kooperationsprogramme entwickelt.

KI wird die Investitionslandschaft verändern und entwickelt sich zunehmend zum Dreh- und Angelpunkt der künftigen Zusammenarbeit. ASEAN-Länder beschleunigen ihre digitale Transformation und zeigen damit ihr starkes Interesse an einer vertieften Partnerschaft mit China.

China und die ASEAN-Länder erleben eine starke Dynamik bei der Zusammenarbeit im Bereich KI. Im April 2025 ging die Guangxi Beitou IT Innovation Technology Investment Group Co., Ltd. eine Partnerschaft mit MY E.G. Services Berhad, Malaysias führendem Anbieter digitaler Dienstleistungen, ein. Gemeinsam soll ein KI-Innovations- und Kooperationszentrum aufgebaut werden, das sich auf Bereiche wie Blockchain-Anwendungen und Robotik fokussiert.

Parallel dazu hat das China-ASEAN Artificial Intelligence Collaborative Innovation Center in Nanning, der Hauptstadt Guangxis, Verträge mit 16 Unternehmen aus ASEAN-Ländern unterzeichnet. Ziel ist es, die industrielle Modernisierung zu fördern.

China ist seit 16 Jahren in Folge der größte Handelspartner der ASEAN, während die ASEAN seit fünf Jahren in Folge Chinas größter Handelspartner ist.

Trotz der weiterhin volatilen globalen Handelslage zeigt sich die Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN als Modell für Stabilität. Mit verbesserten Rahmenbedingungen beim Handel und dem Einsatz von KI wird diese Partnerschaft noch dynamischer und dürfte zu noch größeren Win-Win-Ergebnissen führen.

