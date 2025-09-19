Mavenir erhält die höchste Auszeichnung für seine Sicherheitslösung für Sprach- und Nachrichtenübermittlung und wird damit für die Förderung von Vertrauen und Sicherheit bei Mobilfunkkunden geehrt

Mit monatlichen Einsparungen von über 500.000?US-Dollar zeigt die Betrugsschutzlösung von Mavenir ihren hohen Wert für Tier-1-CSPs





RICHARDSON, Texas und SINGAPUR, Sept. 19, 2025- einschließlich der weltweit eingesetzten Technologien SpamShield und CallShield.

Die hochintegrierte Fraud and Security Suite von Mavenir bietet Kommunikationsdienstleisternauf den Philippinen konnte durch den Einsatz von SpamShield die Zahl blockierter Spam- und Betrugs-SMS im ersten Quartal 2024 um 67?% reduzieren - von 1,1?Milliarden im ersten Quartal 2023 auf 362,8?Millionen - gleichzeitig sank die Zahl bankbezogener Spam-Nachrichten um 74?%, und die von Kunden gemeldeten Betrugsnachrichten gingen um 44?% zurück. SpamShield von Mavenir bietet umfassenden Schutz für SMS, MMS und RCS auf Basis fortschrittlicher KI- und Machine-Learning-Algorithmen sowie Nachrichten-Fingerprinting. Dadurch werden komplexe Betrugsversuche automatisch erkannt und unterbunden, darunter SIM-Box-Missbrauch, Grey-Routing, Phishing und Malware-Kampagnen.

Für das australische Unternehmen TPG Telecomgelang es CallShield in Kombination mit SpamShield, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast 19?Millionen betrügerische Anrufe zu blockieren - durchschnittlich 103.000 pro Tag, was einer Steigerung von 280?% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht - und die Zustellung von über 59,6?Millionen betrügerischen SMS zu verhindern.

Jan Schaar, Regional Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum bei Mavenir, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Wir sind hocherfreut und stolz, dass die kundenorientierte Innovation, die Leistung und die messbaren, realen Ergebnisse unserer Fraud and Security Suite von den Juroren von FutureNet Asia anerkannt wurden. Unsere KI-gestützten Sicherheitslösungen gewährleisten nahtlosen Schutz und stärken bei jedem Anruf und jeder Nachricht das Vertrauen zwischen Betreiber und Kunde." Er fügte hinzu: "Mavenir nutzt modernste KI-Technologien und bietet eine skalierbare, cloud-native Sicherheitssuite, die Netzwerkintegrität, Teilnehmer-Sicherheit und Einnahmen aus SMS- und Sprachdiensten schützt. So liefern wir die robusten Echtzeitfunktionen, die Betreiber benötigen, während Betrüger ihre Taktiken mithilfe von KI weiterentwickeln."

Da Betrug und belästigende Anrufe das Vertrauen in die mobile Kommunikation weiterhin untergraben, definiert die Fraud and Security Suite von Mavenir Kundenerlebnis, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Mobilfunknutzer neu. Die SpamShield-Lösung schützt vor Nachrichtenbetrug auf Basis fortschrittlicher KI und Machine Learning, blockiert proaktiv bis zu 90?% aller Spam- und Betrugsnachrichten und sorgt so für eine nahtlose und sichere Nachrichtenübermittlung. Mit CallShield erhalten Betreiber neue Möglichkeiten, sprachbasierte Bedrohungen - darunter IRSF, Wangiri-Betrug, Robocalls und Anrufer-ID-Spoofing - zu neutralisieren, bevor sie die Kunden erreichen. Durch den Einsatz von drei spezialisierten Machine-Learning-Modellen und Echtzeit-Verhaltensanalysen erreicht CallShield nahezu Null-Falsch-Positiv-Raten und bietet präzisen Schutz, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Die integrierte Betrugspräventionssuite von Mavenir steigert für CSPs die Kundenbindung, reduziert das Beschwerdeaufkommen und erzielt erhebliche Kosteneinsparungen. So konnte ein Tier-1-Betreiber Berichten zufolge monatlich über 500.000?US-Dollar an Interconnect-Entgelten einsparen.

Die FutureNet Asia Awardszeichnen herausragende Automatisierungs- und KI-Innovationen im asiatisch-pazifischen Telekommunikationssektor aus und ehren außergewöhnliche Leistungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps), Orchestrierung, autonomer Betrieb und Kundenerfahrung.. Die Preisträger der einzelnen Kategorien wurden am 16.?September 2025 während der FutureNet Asia-Konferenz (FutureNetAsia) im Marina Bay Sands in Singapur bekannt gegeben.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

Medienkontakte

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-6b27eb9a30d2