Die Vorzüge des Laborausrüsters Sartorius haben sich in dieser Woche wieder deutlicher über die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro geschoben. Dass das Unternehmen mit Sitz in Göttingen seine Produktion für wichtige Komponenten Für Zell- und Gentherapien erweitert hat, wird als positives Signal gewertet.Der Ausbau erfolgte am Standort Illkirch bei Straßburg. Die hochmoderne Produktionsstätte ermögliche die Fertigung von Transfektionsreagenzien in pharmazeutischer Qualität (GMP), so Sartorius. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär