ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Freitag, 31.10.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:
16.30 Wer ist der Trump-Clan?
Deutschland 2024
16.45 USA extrem: Tradwives: Sittsam, hübsch, perfekt
Frankreich 2024
auslandsjournal - die doku: Putins Griff nach Afrika - entfällt!!!
