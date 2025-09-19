EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Markteinführung

Eckert & Ziegler erhält Zulassung für GalliaPharm® in Japan



19.09.2025 / 12:00 CET/CEST

Berlin, 19. September 2025. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler), ein führender Anbieter von Isotopentechnologie für die Nuklearmedizin und radiopharmazeutische Anwendungen, hat von Japans Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) die Marktzulassung für den GalliaPharm® 68Ge/68Ga-Radionuklidgenerator erhalten. Die Zulassung erfolgte in Zusammenarbeit mit Novartis Pharma K.K., die als Designated Marketing Authorization Holder den Vertrieb und das Sicherheitsmanagement von GalliaPharm® in Japan verantwortet.



Diese Zulassung ermöglicht künftig einen breiteren Einsatz Gallium-68-basierter Diagnostika in Japan durch den klinischen Einsatz von Locametz® des Herstellers Novartis zur Radiomarkierung von 68Ga-PSMA-11, welches ebenfalls zugelassen wurde.



GalliaPharm® ist ein GMP-konformer Generator für Gallium-68, der sich international zur Herstellung radiopharmazeutischer Präparate für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bewährt hat, insbesondere bei der PSMA-Bildgebung zur Erkennung von Prostatakrebs. Mit der nun erteilten Zulassung steht Fachkreisen in Japan ein verlässliches und erprobtes Werkzeug zur Verfügung, um Gallium-68-Radiopharmaka herzustellen, präzisere Bildgebungen zu unterstützen und potenziell frühere Diagnosen zu ermöglichen.



"Diese Zulassung ist ein bedeutender Meilenstein für unser Medical Segment", erklärt Dr. Deljana Werner, Bereichsdirektorin Qualität und Zulassung des Medical Segments der Eckert & Ziegler SE. "Mit GalliaPharm® können wir nun auch in Japan Nuklearmediziner mit der hochwertigen Generator-Technologie ausstatten, die in vielen anderen Regionen bereits zur Weiterentwicklung der Diagnostik beigetragen hat."



Der Markteintritt von GalliaPharm® in Japan unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Eckert & Ziegler, den Zugang zu zuverlässigen Isotopentechnologien zu erweitern, auf die Anforderungen regionaler Märkte einzugehen und Innovationen in der molekularen Bildgebung weltweit voranzubringen.



Über Eckert & Ziegler SE

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



