WKN: 929424 | ISIN: PLPKN0000018 | Ticker-Symbol: PKY1
München
18.09.25 | 14:00
19,552 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ORLEN SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORLEN SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
19,04619,42412:32
Firmen im Artikel
Unternehmen / AktienKurs%
ORLEN SA19,5520,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.