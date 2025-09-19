Nils Reich verantwortet seit Kurzem in einer Doppelfunktion das gesamte Komposit-Geschäft innerhalb des R+V-Konzerns, zu dem auch die KRAVAG gehört. Bei dem Logistik- und Transportversicherer ist Reich nun noch Vorstandsvorsitzender geworden. Bereits zum 15.09.2025 hat Nils Reich den Posten als neuer Komposit-Vorstand der R+V Versicherung angetreten. Er wird damit Nachfolger von Klaus Endres, der bereits im April innerhalb der R+V Gruppe zum Vorstand des neu geschaffenen Ressorts IT und Operations ...Den vollständigen Artikel lesen ...
