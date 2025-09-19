In dem Video diskutieren die Gastgeber Philipp Haas und Sascha über die Yuanbao-Aktie, ein chinesisches Unternehmen, das eine Online-Plattform für den Vergleich von Versicherungen betreibt. Wichtige Punkte aus dem Video: Die Yuanbao Inc. (Ticker: YB) ist ein chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf die Online-Vertrieb und -Dienste von Versicherungen spezialisiert hat. Gegründet 2019 und mit Sitz in Peking, hat Yuanbao kürzlich mit einem Börsengang (IPO) an der NASDAQ für Aufsehen gesorgt. Der Fokus liegt auf datengetriebenen Lösungen für den wachsenden Versicherungsmarkt in der Volksrepublik China. Unternehmensprofil Yuanbao bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten an, darunter Millionen-Medizinversicherungen, Unfallversicherungen, Kritische-Krankheitsversicherungen sowie Lebens- und ...

