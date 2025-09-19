In Hessen können Interessierte ab sofort Fördermittel für Ladepunkte beantragen, die Lkw, Busse und Sonderfahrzeuge mit Strom versorgen sollen. Die Förderung umfasst sowohl stationäre als auch mobile Ladepunkte - unabhängig davon, ob sie öffentlich oder nicht-öffentlich zugänglich sind. Der Förderaufruf der hessischen Landesverwaltung richtet sich an Unternehmen, Kommunen sowie "andere Einrichtungen in Hessen" und bleibt bis zum 15. Oktober geöffnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
