ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT



ISIN: LU1704650164





