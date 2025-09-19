Bank of Japan enttäuscht Anleger mit Entscheidung zu ETF-Verkäufen



Werbung







Bei der Notenbanksitzung am Freitag ließ die Notenbank den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent.



Die Bank of Japan hat Anleger am Freitag negativ überrascht. Der Nikkei-Index reagierte prompt und verlor rund ein Prozent. Der Rückschlag ist jedoch nicht auf die Entscheidung zurückzuführen, den Leitzins bei 0,5 Prozent zu belassen. Vielmehr legte die Bank of Japan erstmals einen konkreten Plan vor, ihren riesigen Bestand an ETFs zu reduzieren.



Die Notenbank befindet sich in einem Dilemma zwischen hohen Staatsschulden und Inflation: Hohe Staatsschulden lassen sich leichter mit niedrigen Zinsen bedienen, während eine hohe Inflation hingegen Zinserhöhungen erfordert.



Der Zinsentscheid in Japan kann erhebliche Auswirkungen auf die Währung Yen haben. Der Grund dafür ist der sogenannte Yen-Carry-Trade: Anleger leihen sich zu niedrigen Zinsen Yen und investieren das Geld beispielsweise in US-Dollar, um von Zinsunterschieden zu profitieren.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













