© Foto: Dall-EXRP- und Dogecoin-ETFs starten fulminant an der Wall Street und wecken neues Interesse institutioneller Anleger an Altcoins.Die Premiere zweier neuer Krypto-ETFs in den USA hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Die börsengehandelten Fonds auf XRP und Dogecoin verzeichneten zusammen ein Handelsvolumen von 54,7 Millionen US-Dollar - ein Rekordwert für ETF-Neustarts im Jahr 2025. XRP-ETF mit stärkstem Debüt des Jahres Der REX-Osprey XRP ETF erzielte am ersten Handelstag ein Volumen von 37,7 Millionen US-Dollar. Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ist dies der bislang größte ETF-Start des Jahres und übertrifft damit sogar das Debüt des populären Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Aktuell …Den vollständigen Artikel lesen ...
