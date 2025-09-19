Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 41/25
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Warum Judenhass? - Antisemitismus in Deutschland
Deutschland 2022
Der Krieg des Benjamin Netanjahu - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6121239
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 41/25
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Warum Judenhass? - Antisemitismus in Deutschland
Deutschland 2022
Der Krieg des Benjamin Netanjahu - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6121239
© 2025 news aktuell