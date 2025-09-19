London (www.anleihencheck.de) - Die FED hat eine Zinssenkung geliefert, doch der Bruch mit der US-Regierung wird immer deutlicher, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.In Europa verlaufe die Umsetzung der angekündigten Infrastruktur- und Verteidigungspläne immer noch schleppend und in Frankreich bleibe die politische Lage unsicher. Die Märkte hätten sich in der vergangenen Woche indes relativ ruhig verhalten, doch bald dürfte wieder Bewegung einsetzen - ganz wie in der Natur, die sich schnell von Sommer auf Herbst drehen könne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
