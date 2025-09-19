Es ist ein undurchsichtiger Krimi um die Übernahme des insolventen Flugtaxi-Entwicklers Lilium: Während der angebliche Käufer Ambitious Air Mobility Group (AAMG) mit immer neuen Pressemitteilungen angebliche Fortschritte verkündet, wachsen die Zweifel, ob jemals ein verbindlicher Kaufvertrag zustande kommt. Anfang August ging die bis dahin unbekannte Firma AAMG aus den Niederlanden an die Öffentlichkeit und erklärte, den bereits zum zweiten Mal insolventen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net