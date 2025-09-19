Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch geliefert und den Leitzins gesenkt. Während Sparer sich auf magere Zeiten einstellen müssen, wittern Investoren in risikoreicheren Anlageklassen Morgenluft. Eine Analyse der Investmentbank Mizuho zeigt nun, welche Unternehmen im Fintech- und Krypto-Sektor als die großen Profiteure der neuen Geldpolitik gelten. Ganz oben auf der Gewinnerliste: die Handelsplattformen Coinbase und Robinhood.Die Fed hat die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär