Stuttgart / Baden-Baden (ots) -Mira Seidel wird neue Hauptabteilungsleiterin der SWR3 PopUnit. Sie tritt ab dem 1. November 2025 die Nachfolge von Thomas Jung an, der in den Ruhestand geht.Der Verwaltungsrat des SWR hat dem Vertrag in seiner Sitzung am 19. September 2025 zugestimmt.In den Verantwortungsbereich der SWR3 PopUnit fallen die beiden Programmmarken SWR3 und das junge Angebot des SWR, DASDING.Programmdirektorin Anke Mai: Ein großer Gewinn für die PopUnitAnke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Angebote: "Mira Seidel ist eine hervorragende, moderne Führungskraft und Programm-Macherin, sie hat einen klaren öffentlich-rechtlichen Kompass und ein gutes Gespür für Nähe zu einem jüngeren Publikum. Sie bringt alles mit für den Umstieg in die Welt der digitalen Nutzung, was für die PopUnit und gerade unsere wichtige Marke SWR3 die beste Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen dieses Programm weiter lieben werden. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihr."Hauptabteilungsleiterin Mira Seidel: SWR3 mutig gemeinsam weiterentwickeln"SWR3 ist seit Jahrzehnten ein Begleiter für Millionen Menschen - diese Verantwortung erfüllt mich mit Respekt. Gleichzeitig sehe ich darin die Chance, das Programm behutsam in eine Zukunft zu führen, in der lineares Radio und digitale Angebote selbstverständlich ineinandergreifen. Ich möchte nicht alles neu erfinden - sondern auf dem starken Fundament aufbauen und SWR3 gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln. Dafür fördere ich eine Kultur, in der die Mitarbeitenden mutig neue Ideen ausprobieren können und gleichzeitig unsere Hörerinnen und Hörer immer im Mittelpunkt stehen. Denn ihr Vertrauen ist die größte Auszeichnung und Verpflichtung zu gleich."Biografie Mira SeidelMira Seidel, Jahrgang 1986, ist seit über 20 Jahren Teil des Südwestrundfunks. Bereits mit 16 Jahren begann sie ihre Laufbahn bei DASDING, dem jungen Angebot des SWR, wo sie Stationen als Redakteurin, Reporterin, Moderatorin, Nachrichtensprecherin und schließlich als Wortchefin durchlief. Von 2007 bis 2014 studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und absolvierte anschließend ihr Referendariat am Landgericht Heilbronn, unter anderem mit einer Station in der Medienrechtsabteilung von Axel Springer in Berlin. Anfang 2020 wechselte sie als Referentin in die Programmdirektion Kultur, Wissen und Junge Formate des SWR, bevor sie im Juli 2021 die Programmleitung von DASDING übernahm. Dort verantwortet sie seither das Programm für die junge Zielgruppen und positionierte DASDING als Innovationsraum und Talentschmiede innerhalb des SWR.Weitere Informationen unter: http://swr.li/mira-seidel-uebernimmt-leitung-der-swr3-pop-unitPressekontakt:Carina Eckert, Tel. 0711 929 11030, Carina.Eckert@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6121254