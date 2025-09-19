Lange Schlangen vor den Stores, euphorische Fans und ein neues Produktfeuerwerk: Der weltweite Verkaufsstart des iPhone 17 am heutigen Freitag inszeniert die gewohnte Stärke von Apple. Doch hinter der glänzenden Fassade steht der Tech-Gigant aus Cupertino unter enormem Druck. Es ist ein Kampf an zwei Fronten: In China wächst die Konkurrenz unaufhaltsam, während bei der Künstlichen Intelligenz entscheidende Fragen offenbleiben. Kann das iPhone 17 jetzt die Wende bringen?Den vollständigen Artikel lesen ...
