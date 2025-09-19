Bridgewater-Gründer Ray Dalio sieht Gold und andere Non-Fiat-Währungen vor einem kräftigen Aufschwung. Auf dem FutureChina Global Forum 2025 erklärte er laut CNBC, dass steigende globale Schulden und exzessive Staatsausgaben die großen Leitwährungen unter Druck setzen. Besonders die USA stünden vor einer "unhaltbaren" Fiskalpolitik, die das Fundament des aktuellen Geldsystems ins Wanken bringen könnte.Dalio rechnet vor: Um ein Haushaltsdefizit von zwei Billionen Dollar, Zinszahlungen von einer Billion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär