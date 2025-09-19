Die deutsche Autoindustrie steht unter Druck - doch der Wandel bringt auch Chancen. Während einige Hersteller kämpfen, setzt BMW mit der "Neuen Klasse" neue Maßstäbe. Die deutsche Automobilindustrie steht an einem historischen Wendepunkt. Selten war der Druck auf die großen Hersteller so groß wie heute: Handelskonflikte, Preiskämpfe in China und der rasante Umstieg auf Elektromobilität stellen die Traditionskonzerne vor enorme Herausforderungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE