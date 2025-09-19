EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PharmaSGP Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/Finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/en/FinancialReports
|Deutsch
|Unternehmen:
|PharmaSGP Holding SE
|Lochhamer Schlag 1
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Internet:
|https://pharmasgp.com
