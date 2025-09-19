Zürich (ots) -Carmarket freut sich, einen bedeutenden Meilenstein bekanntzugeben: Auf dem digitalen Fahrzeugmarktplatz carmarket.ch sind mittlerweile über 50'000 geprüfte Fahrzeuge gelistet. Damit bietet Carmarket eine der grössten und vielfältigsten Auswahlen an Qualitätsfahrzeugen von Fachhändlern für Kundinnen und Kunden in der Schweiz.Ob Familienauto, Stadtflitzer oder SUV - auf carmarket.ch finden Interessierte geprüfte Fahrzeuge verschiedenster Marken und Preisklassen. Die Plattform steht für Transparenz, Vertrauen und Benutzerfreundlichkeit und macht den Autokauf so einfach wie nie zuvor."Als noch junges Unternehmen freuen wir uns besonders über das wachsende Vertrauen in unsere Plattform. Wir setzen weiterhin alles daran, den digitalen Fahrzeugkauf mit Qualität, Transparenz und Service zu gestalten - und freuen uns darauf, noch mehr Menschen in der Schweiz bei der Suche nach ihrem Wunschfahrzeug zu begleiten", sagt Henri Lyon, Geschäftsführer von Carmarket.Carmarket bedankt sich bei allen Partnerinnen und Partnern sowie Nutzerinnen und Nutzern für ihr Vertrauen und freut sich auf die nächsten Meilensteine.Pressekontakt:Céline MoningMarketing Carmarketceline.moning@carmarket.ch+41 79 537 95 79Original-Content von: Carmarket AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102874/100935265