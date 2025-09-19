DJ EZB/Centeno: Inflation unter 2% nicht zu lange tolerieren

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) darf nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Mario Centeno nicht zu lange eine Inflationsrate von unter 2 Prozent tolerieren. "Wir können eine Inflation unter dem Zielwert für einige Quartale durchstehen, aber irgendwann werden wir etwas tun müssen, auch um eine Entankerung der Inflationserwartungen zu vermeiden", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine nachhaltig unter dem Zielwert liegende Inflation stünde nicht im Einklang mit dem EZB-Mandat.

Im Dezember wird die EZB erstmals eine Inflationsprognose für 2028 veröffentlichen. Centeno geht "mit ziemlicher Sicherheit" davon aus, dass auch diese Prognose unter 2 Prozent liegen wird. Für 2026 und 2027 prognostiziert der volkswirtschaftliche Stab der EZB Raten von 1,7 und 1,9 Prozent. Obwohl dieses Unterschreiten allein nicht zwangsläufig eine weitere Zinssenkung rechtfertige, seien die Risiken für die Preisaussichten abwärtsgerichtet und der nächste Schritt der EZB sei immer noch eher eine Senkung, sagte Centeno.

Centeno, der seine letzten Tage als Gouverneur der portugiesischen Zentralbank absolviert, bevor sein Nachfolger Alvaro Santos Pereira übernimmt, gehört zu den ausgesprochenen "Tauben" im EZB-Rat.

