Die japanische Hayabusa 2-Mission könnte wichtige Erkenntnisse zur Erforschung von Asteroiden liefern. Und womöglich auch die Frage klären, ob man auf kleinen Asteroiden landen kann. Im Jahr 2014 hat die japanische Weltraumagentur Jaxa eine Astroiden-Mission gestartet. Die Mission namens Hayabusa 2 brachte bereits Proben eines Asteroiden auf die Erde zurück - und die Sonde ist mittlerweile auf dem Weg zum Asteroiden KY26, den sie laut Plan im Jahr
