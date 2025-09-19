Würzburg (ots) -Mit XXXLutz auf spannender und stilvoller Entdeckungsreise in die dritte Jahreszeit: Das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl zeigt in der neuesten Ausgabe seines kostenfreien XXXLutz Magazins, welche Trends der Herbst für ein schöneres Wohnen mit sich bringt. Auf 96 Seiten gibt's Fachsortimente-Inspiration für die jetzt Stück für Stück kürzer werdenden Tage.Am Puls der Zeit sein, wenn sich der Sommer verabschiedet und der Herbst ankündigt: Jetzt bietet XXXLutz reichlich Inspiration für faszinierende Einrichtungs- und Dekoideen, die das eigene Zuhause noch schöner und gerade jetzt gemütlicher machen, wenn sich draußen die Blätter verfärben und es zunehmend ungemütlicher wird. Pünktlich also, wenn sich das Leben wieder mehr in den eigenen vier Wänden abspielt, präsentiert das "XXXLutz Magazin" neue Einrichtungsideen und Produkt-Highlights. Die neueste Ausgabe des Magazins ist ab sofort vor Ort in allen 57 XXXLutz Möbelhäusern deutschlandweit verfügbar sowie online unter www.xxxlutz.de (https://catalog.xxxlutz.de/frontend/getcatalog.do?catalogId=1105332) digital aufrufbar.Eine Hommage an das WohlfühlenIm frisch erschienenen "XXXLutz Magazin" richtet sich der Blick auf außergewöhnliche Accessoires für Küche, Tisch und Tafel, auf flauschige Frottier- und edle Bettwaren, auf inspirierende Bilder, stimmungsvolle Leuchten, Teppiche und praktische Haushaltshelfer. Alles steht unter dem einladenden Motto: Wohlfühlen pur!Sascha Pillat, Einkaufsleitung und Mitglied der Geschäftsführung, betont: "Mit dem XXXLutz Magazin möchten wir unseren Kundinnen und Kunden Inspiration für ein Zuhause voller Wohlgefühl geben. Natürliche Farben, nachhaltige Materialien und gemütliche Wohnideen prägen in diesem Herbst die Trends und laden dazu ein, die eigenen vier Wände noch stilvoller und behaglicher zu gestalten."Natürliche Farben und nachhaltige MaterialienGrün in verschiedenen Nuancen, kombiniert mit wohnlichen Tönen, sowie Materialien wie Bambus, Holz und Keramik sind angesagt und prägen das herbstliche Zuhause. Dabei steht die Gemütlichkeitim Vordergrund. Heimtextilien wie Felle, Decken, Kissen, aber auch hochflorige Teppiche - beispielsweise in überraschender Bubble-Optik oder aber handgefertigt im Vintage-Look - schaffen ein warmes und kuscheliges Ambiente. Das lässt sich zusätzlich und im Handumdrehen auch mit Licht schaffen. Leuchten mit dimmbaren Funktionen und einstellbarer Farbe von Kalt- bis Warmweiß sind angesagt, das Beste daran: Je nach Stimmungslage lassen sich die eigenen vier Wände ruckzuck in das entsprechende Licht tauchen.Nachhaltig, stilvoll & modernDie von XXXLutz präsentierten Herbsttrends vereinen Komfort, Ästhetik und Verantwortung. Produkte aus Bio-Baumwolle, recycelten Materialien oder handgefertigte Teppiche greifen den bewussten Lebensstil vieler Menschen auf und schenken dem Zuhause eine Seele, die nicht nur modern, sondern auch nachhaltig ist. Während Grüntöne das Wohnzimmer im Einklang mit der Natur erstrahlen lassen, verzaubern im Schlafzimmer edle Textilien aus Satin und Flanell in sanftem Beige und tiefem Schwarz. Am Esstisch wiederum setzen stilvolles Geschirr und feines Besteck kunstvolle Akzente - perfekt, um den Herbst auch kulinarisch zu feiern.Mit XXXLutz den Herbst neu entdeckenDie XXXLutz Möbelhäuser und der rund um die Uhr geöffnete Onlineshop - www.xxxlutz.de - laden zum Entdecken von trendigen und qualitativ hochwertigen Möbeln und Wohnaccessoires ein. Inspiration zum Nachstylen trendiger Wohnlooks gibt es unter Shop the Look zu entdecken. Das neue XXXLutz Magazin ist ab sofort kostenlos in allen 57 XXXLutz Filialen sowie online erhältlich.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. 