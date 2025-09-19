© Foto: Dall-EPony AI steht kurz vor der Gewinnschwelle. Das Unternehmen will bis Ende des Jahres weltweit 1.000 Robotaxis einsetzen und die Flotte weiter ausbauen.Die chinesische Robotaxi-Firma Pony AI sieht sich kurz vor einem entscheidenden Meilenstein. Finanzvorstand Leo Haojun Wang erklärte dem Wall Street Journal, das Unternehmen werde Ende 2025 oder spätestens Anfang 2026 die Gewinnschwelle erreichen. "Wir sind gut auf Kurs, beim Stückkostenausgleich bereits Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres eine positive Marge zu erzielen", sagte er. Der Fortschritt sei auf den Ausbau der Flotte, sinkende Versicherungskosten und eine wachsende Nutzerbasis zurückzuführen. Rennen um die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE