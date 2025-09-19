Mainz (ots) -
Woche 43/25
Di., 21.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 frontal (HD/UT)
Moderation: Ilka Brecht
("frontal-Dokumentation: Operation Apollo - Die Pagerattacke des Mossad" entfällt.
Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 22.10.2025, 3.15 Uhr beachten.)
