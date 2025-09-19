Die Daimler Truck-Aktie hat sich zuletzt schwach entwickelt. Operativ sieht es aber weiter gut aus und das Unternehmen plant, immer mehr Kapazitäten in Richtung der stark wachsenden Rüstungsindustrie zu verlegen. Ergibt sich daraus eine Kaufchance? Rüstungspläne beim DAX-Konzern Die Rüstungsbranche ist einer der am stärksten wachsenden Bereiche in Europa. Aus diesem Grund plant auch Daimler Truck, seine Aktivitäten hier deutlich auszubauen. Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de