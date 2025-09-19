Die rasant wachsende sharedealsPlus-Community feiert das nächste Rendite-Wunder: Die Aktie von Brea Holding legt nach einem Tipp unseres Experten André Doerk innerhalb von fast zwei Wochen um +762% zu. Was steckt dahinter? Am 2. September präsentierte Kapitalmarktprofi André Doerk seinen verheißungsvollen Tipp in der Zockerecke von sharedealsPlus. Gerüchte um einen bevorstehenden Krypto-Treasury-Deal machten ihn auf die Aktie von Brea Holdings aufmerksam. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de