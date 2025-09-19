Die Bitcoin-Holding Strategy hat am Donnerstag an der Börse überraschend um +6% zulegen können. Ist das ein mögliches Anzeichen für einen Anstieg gegen den Trend bei den Treasury-Unternehmen? Treasury-Unternehmen werden abgestraft Die Kurse der meisten Treasury-Unternehmen an der Börse sind zuletzt deutlich unter Druck geraten, während der Kurs des Bitcoins stagniert. Der Grund dafür ist, dass viele Investoren scheinbar nicht mehr dazu bereit sind, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
