Freitag, 19.09.2025
WKN: 869964 | ISIN: US0527691069 | Ticker-Symbol: AUD
Tradegate
19.09.25 | 15:44
273,80 Euro
-0,11 % -0,30
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
AUTODESK INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUTODESK INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
272,80273,2516:48
272,45273,6016:48
DZ Bank
19.09.2025 15:11 Uhr
284 Leser
Autodesk trotzt Marktwind: Starke Quartalszahlen und KI-gestütztes Wachstum

Autodesk trotzt Marktwind: Starke Quartalszahlen und KI-gestütztes Wachstum


Die Gesamtmarktlage, insbesondere die Unsicherheiten im aktuellen Wirtschaftsumfeld, steht im Fokus, wenn es um die Einschätzung von Unternehmen wie Autodesk Inc. geht. Trotz dieser makroökonomischen Herausforderungen hebt sich Autodesk durch seine starke finanzielle Performance und die strategische Ausrichtung auf Wachstumstrends ab. Das Unternehmen demonstriert, dass es in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen solide Ergebnisse zu liefern und seine Marktführerschaft zu behaupten.

Aktuelle Finanzergebnisse und Ausblick

Autodesk hat am 28. August 2025 beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Unternehmen übertraf die Analystenschätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie. Der Umsatz stieg um 17 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,76 Milliarden US-Dollar, während die Abrechnungen (Billings) sogar um 36 % zunahmen. Dieses starke Wachstum wurde vor allem durch die Segmente Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Betrieb (AECO) sowie durch das Fertigungsgeschäft (MFG) angetrieben. Diese Kennzahlen deuten auf eine starke Nachfrage nach den Softwarelösungen des Unternehmens hin. Ein weiterer positiver Aspekt ist der starke Cashflow aus dem operativen Geschäft, der sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Dies gibt Autodesk die Möglichkeit, weiterhin in strategische Initiativen zu investieren und Aktienrückkäufe durchzuführen.





