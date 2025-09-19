Anzeige
Dow Jones News
19.09.2025 15:15 Uhr
317 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE USA/Moderates Plus erwartet - Telefonat Trump/Xi im Fokus

DJ MÄRKTE USA/Moderates Plus erwartet - Telefonat Trump/Xi im Fokus

DOW JONES--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Für den Future auf den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben. Vor dem Wochenende dürfte bei den Anlegern allerdings Zurückhaltung herrschen, heißt es. Zudem schaue der Handel auf ein im Tagesverlauf geplantes Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Dieses könnte der Vorbote eines Treffens sein, welches zu einem umfassenderen Handelsabkommen führen könnte.

Bei dem Telefonat dürfte es aber auch um die Zukunft von TikTok in den USA gehen. Am Montag erzielten die US-Handelsunterhändler eine Rahmenvereinbarung mit ihren chinesischen Partnern, wonach Bytedance seine Social-Media-App an US-Eigentümer veräußern wird. Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben, und die Vereinbarung unterliegt der Zustimmung beider Staatsoberhäupter.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.

Fedex steigen nach Zahlen - Hohe Zoll-Belastung

Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie vorbörslich um 0,9 Prozent nach oben. Der Paketdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal mit den Zahlen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Die US-Zölle werden allerdings den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr massiv belasten. Wie der Konzern mitteilte, schätzt er die durch die Handelspolitik der US-Regierung verursachten Belastungen auf 1 Milliarde US-Dollar.

Für die Papiere von Lennar geht es um 2,7 Prozent abwärts. Der Hausbaukonzern ist mit dem Gewinn für das dritte Geschäftsquartal hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben.

Dollar steigt weiter

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index klettert um 0,4 Prozent. Weiter stützt die Tatsache, dass Fed-Chairman Jerome Powell keine Dringlichkeit für weitere Zinssenkungen verbreitet habe, heißt es.

Der Goldpreis erholt sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legt um 0,1 Prozent auf 3.648 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen profitieren wird.

Der feste Dollar drückt weiter auf die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI reduzieren sich um jeweils 0,3 Prozent. Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der russischen Lieferungen nach jüngsten ukrainischen Angriffen auf wichtige Energieinfrastrukturen und dem Aufruf von Präsident Trump an die NATO-Verbündeten, den Kauf von russischem Öl einzustellen, heißt es.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel verbessert sich um 3 Basispunkte auf 4,13 Prozent. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1734    -0,4%   1,1787   1,1851 +14,1% 
EUR/JPY           173,82    -0,3%   174,40   173,39  +6,6% 
EUR/CHF           0,9345    +0,0%   0,9341   0,9324  -0,7% 
EUR/GBP           0,8710    +0,2%   0,8695   0,8673  +4,7% 
USD/JPY           148,13    +0,1%   147,98   146,31  -6,6% 
GBP/USD           1,3472    -0,6%   1,3555   1,3665  +8,9% 
USD/CNY           7,1055    +0,1%   7,0969   7,0797  -1,7% 
USD/CNH           7,1194    +0,2%   7,1082   7,0945  -3,2% 
AUS/USD           0,6590    -0,3%   0,6613   0,6669  +7,5% 
Bitcoin/USD       116.446,30    -0,8% 117.353,00 115.786,40 +22,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,39    63,57    -0,3%    -0,18 -11,4% 
Brent/ICE          67,22    67,44    -0,3%    -0,22  -9,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.648,46   3.644,35    +0,1%    4,11 +39,5% 
Silber            42,10    41,83    +0,7%    0,27 +43,6% 
Platin          1.187,22   1.177,61    +0,8%    9,61 +32,1% 
Kupfer            4,61     4,60    +0,2%    0,01 +12,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
