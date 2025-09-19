In Österreich beträgt der Frauenanteil im Fondsmanagement zehn Prozent. Taiwan ist weltweit führend mit 32 Prozent. Das weltweit von Fondsmanagerinnen verwaltete Vermögen hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht. Die steigende Anzahl an gemischtgeschlechtlichen Fondsmanagement-Teams zeigt positive Wirkungen. Der Anteil von Frauen im Fondsmanagement hat sich laut der Nachrichtenplattform Citywire weltweit auf 12,9 Prozent erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer