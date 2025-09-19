DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. bis Montag, 22. September (vorläufige Fassung)
S A M S T A G, 20. September - BE/Informeller Ecofin M O N T A G, 22. September === *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt Eckpunkte für Reform der Bahn vor 10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, EZB und Suerf *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September PROGNOSE: -15,0 zuvor: -15,5 16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution Diskussion *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die Souveränität Europas" 18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der Federal Reserve, Miran 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County Chamber of Commerce 20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu "Supervisors on supervision - culture in the financial sector" ===
