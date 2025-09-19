Honda geht Ende des Jahres mit seinem ersten ausgewachsenen Elektromotorrad WN7 an den Start. Mit 50'¯kW Spitzenleistung und 100'¯Nm Drehmoment ist es bei den Verbrennern ungefähr mit einer 750er vergleichbar. Das 217'¯kg schwere Bike startet preislich bei 14.780'¯Euro. Wie ein Großteil der japanischen Hersteller setzt Honda eher auf Hybride und gehört in Sachen BEV eher zu den Nachzüglern. Nach dem Aus des sympathischen, aber teuren Honda e, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
