München (ots) -Der Münchener Verein ist zum 14. Mal in Folge in der Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres 2025" gekürt worden. Kein anderes Unternehmen in Deutschland konnte diesen Titel so oft in Serie gewinnen. Zudem erhält der Münchener Verein wie bereits im vergangenen als einziger Versicherer das Prädikat "sehr gut" von den Verbrauchern ausgestellt.In der Befragung gaben mehr als 5000 Privatkunden ihr Urteil ab und bewerteten die Zufriedenheit mit dem Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität der Produkte sowie die Transparenz und die Verständlichkeit der Versicherer. In die Einzelauswertung gingen 37 Versicherer ein, wobei der Münchener Verein seine Spitzenplatzierung vor der Konkurrenz behaupten konnte.So punktete der Münchener Verein in den Kategorien Servicequalität und Transparenz/Verständlichkeit, wo er jeweils den ersten Platz mit Bestnoten belegte - und unterstreicht als erneuter Versicherer des Jahres seinen Anspruch, zu den führenden Versicherern Deutschlands zu gehören.Außerdem überzeugte der Münchener Verein in weiteren wichtigen Bereichen: Das Preis-Leistungs-Verhältnis schnitt mit rund 80 Prozent Zustimmung überdurchschnittlich gut ab. Mit nur etwa 9 Prozent verzeichnete der Versicherer eine der niedrigsten Ärgernisquoten, während die Bereitschaft zur Weiterempfehlung besonders hoch ist."Vierzehn Mal hintereinander - das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und echter Leidenschaft", sagt Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein. "Wir denken Versicherungen zeitgemäß: einfach, verständlich und immer nah am Menschen. Das ist unser Auftrag seit über 100 Jahren. Dass uns unsere Kundinnen und Kunden erneut ein so gutes Feedback geben, ist für uns Motivation pur. Wir ruhen uns nicht aus - auch 2026 werden wir wieder mit spannenden Neuheiten und innovativen Services überraschen, damit wir weiterhin Maßstäbe für eine moderne und faire Absicherung setzen."Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier (https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-Versicherer-des-Jahres-article26040833.html#:~:text=1.%20Platz%3A%20M%C3%BCnchener%20Verein%20erzielt,Service%20sowie%20Transparenz%20und%20Verst%C3%A4ndlichkeit.).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6121402