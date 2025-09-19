© Foto: Toby Talbot - AP

Milliardär und Hedgefonds-Manager David Tepper sieht "günstige Nischen" in einem ansonsten teuren Markt. Sind nach der Zinssenkung der Fed Immobilien-Aktien jetzt vor dem Turnaround?Tepper, Gründer und Vorsitzender von Appaloosa Management, sagte CNBC, er sei "positiv" der Zinssenkung der US-Notenbank gegenüber eingestellt, fühle sich aber gleichzeitig "miserabel" in Anbetracht der aktuellen Aktienbewertungen. "Sollten die Zinsen weiter sinken, könnten einige Immobilien-Aktien vielleicht günstig sein. In den Quartalszahlen zeigt sich das momentan aber nicht, weil sie schwache Ergebnisse hinter sich haben und weiterhin schwierige Quartale durchlaufen. Abhängig davon, wo sich die Rendite der …