XRP mit bullischer Prognose: Experte erwartet Kursexplosion bis November

Der Kurs von XRP scheint aktuell wieder etwas Momentum aufzubauen. Nach seiner kürzlichen Korrektur ist die Kryptowährung zurück über die Marke von 3,00 US-Dollar geklettert. Laut einer aktuellen Expertenprognose könnte es mit XRP bis November um mehr als 100 Prozent nach oben gehen. Die charttechnische Situation und fundamentale Entwicklungen sprechen für weitere Kurssteigerungen.

Analyst prognostiziert Verdopplung bis November

Der bekannte Krypto-Experte Egrag Crypto sieht deutliche Kurssteigerungen bei XRP voraus. Seine Prognose basiert auf einer Fächerformation im Fünf-Tage-Chart, die sich durch höhere Hochs und tiefere Tiefs kennzeichnet. Dieses Chartmuster gilt allgemein als Signal für steigende Volatilität und eine eventuell anstehende größere Kursbewegung.

Als Auslöser für einen potenziellen Ausbruch erwähnte der Marktbeobachter den Anstieg über die Marke bei 3,10 US-Dollar, den der Kurs in den vergangenen Tagen geschafft hat. Egrag Crypto sieht in der aktuellen Situation eine Ähnlichkeit zur Fächerformation, die XRP 2023 gezeigt hat. Nach der Ausbildung des Chartmusters ging es binnen kurzer Zeit deutlich bis auf 0,80 US-Dollar nach oben. Konkret prognostiziert der Experte, dass XRP bis November den Kurs von sechs bzw. sieben US-Dollar erreichen wird, was einer Rendite von bis zu 125 Prozent entspricht.

Erster XRP-ETF könnte für zusätzliche Nachfrage sorgen

Nicht nur die charttechnische Situation spricht aktuell für XRP. Viele Experten sehen einen weiteren Treiber für den Kurs der Kryptowährung darin, dass in den USA nun erstmals ein ETF auf den Altcoin zugelassen worden ist. Am Donnerstag startete der von Rex Shares und Osprey Funds verwaltete Indexfonds in den Handel.

Dieser ETF wurde früher als die "normalen" Spot-ETFs in den USA genehmigt, da es sich um eine Rechtsform nach dem Investment Company Act von 1940 handelt. Damit ist ab sofort der erste ETF für XRP am Start, der massive Zuflüsse institutioneller Investoren anziehen könnte. J.P. Morgan hatte beispielsweise prognostiziert, dass die Vehikel vermutlich im ersten Jahr zwischen vier und acht Milliarden US-Dollar einsammeln können.

Bitcoin Hyper als alternative Investment-Möglichkeit

Ein Altcoin, der eigentlich eine Art Layer-II-Applikation für Bitcoin ist, könnte jetzt für Anleger enormes Potenzial bieten. Bitcoin Hyper setzt anders als klassische Skalierungslösungen auf funktionale Erweiterung und kombiniert die Stabilität der Bitcoin-Blockchain mit den Möglichkeiten moderner Web3-Infrastrukturen. Insbesondere durch die Integration der Solana Virtual Machine wird es möglich, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen im Bitcoin-Kontext auszuführen.

Diese einmalige neue Funktionsweise könnte eine große Zahl von Interessenten anziehen. Bitcoin Hyper bietet für interessierte Anleger außerdem noch die Möglichkeit, durch das Staking von Coins Rewards zu verdienen. Diese belaufen sich auf aktuell rund 68 Prozent pro Jahr und werden in den ersten zwei Jahren ausgeschüttet. Binnen kürzester Zeit konnten bereits mehr als 16 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt werden.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.