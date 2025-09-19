Altcoin-Markt zeigt positive Signale - diese Coins stehen vor wichtigen Bewegungen

Die Bitcoin-Dominanz bleibt weiterhin stark, was den Altcoins nicht zwingend schadet, solange der Marktführer selbst zulegt. Problematisch wird es erst dann, wenn Bitcoin ins Rutschen kommt, denn in diesem Fall geraten viele kleinere Coins schneller unter Druck. Entscheidend bleiben deshalb eng gesetzte Support-Zonen, die bei stärkerer Volatilität immer wieder getestet werden. Offene Kurslücken werden nach wie vor konsequent abgearbeitet, bevor neue Aufwärtsbewegungen entstehen können.

XRP und Major Altcoins im Fokus der Trader

Bei XRP bleibt das Chartbild trotz kurzfristiger Schwankungen positiv. Nach dem Sprung über die 50-Tage-EMA und eine diagonale Widerstandslinie wird die Zone nun erneut getestet. Oberhalb von 3,15 US-Dollar ergeben sich Chancen auf eine Fortsetzung, während ein Bruch über 3,19 US-Dollar weiteres Momentum freisetzen könnte. Ein Rücklauf auf 2,97 US-Dollar wäre kein Bruch des Trends, solange 2,90 US-Dollar verteidigt wird.

Solana erreichte wie erwartet die Zone um 252 bis 254 US-Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die nächsten Unterstützungen verlaufen bei 244 und 241 US-Dollar. Erst wenn auch 234 US-Dollar unterschritten werden, steigt das Risiko einer größeren Korrektur. Chainlink konsolidiert nach einem kurzen Schub nach oben wieder, während Cardano sich weiter im bekannten Kanal bewegt und die Zone um 0,89 bis 0,90 US-Dollar als wichtiger Support in den Betrachtungswinkel rückt.

Kleinere Altcoins zeigen gemischte Signale

Polygon MATIC pendelt derzeit am Bull-Market-Support-Band um 0,25 US-Dollar. Sollte diese Linie brechen, werden die Bereiche um 0,22 US-Dollar schnell relevant, während ein Sprung nach oben Platz für eine Erholung zu offenen Kurslücken schaffen würde. AVAX zeigte zuletzt eine klare bärische Divergenz am Wochen-Widerstand bei rund 35 US-Dollar und korrigiert seither.

QNT bewegt sich weiterhin in einem breiten Wedge, wobei die vielen Fehlausbrüche das Trading erschweren. Oberhalb der fallenden Diagonale könnte sich jedoch eine echte Long-Chance ergeben. Auf der Unterseite bleibt die Zone zwischen 95 und 99 US-Dollar ein wichtiger Haltebereich für weitere Entwicklungen.

