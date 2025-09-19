Bitcoin auf dem Weg zu 250.000 Dollar? Analyst PlanB mit optimistischer Prognose für 2026

Bitcoin zeigt sich trotz jüngster Schwankungen weiterhin in einer stabilen Position. Mit einem aktuellen Kurs von rund 117.000 US-Dollar liegt die führende Kryptowährung weniger als 20 Prozent unter ihrem bisherigen Allzeithoch. Während kurzfristige Volatilität den Markt prägt, richten Experten ihren Blick bereits auf langfristige Entwicklungen. Ein renommierter Analyst prognostiziert für das Jahr 2026 sogar Kurse von über 250.000 US-Dollar.

PlanB bestätigt bisherige Prognosen und blickt optimistisch in die Zukunft

Der bekannte Krypto-Analyst PlanB, der vor allem für sein Stock-to-Flow-Modell bekannt ist, kann auf eine beeindruckende Trefferquote bei seinen Bitcoin-Vorhersagen verweisen. Bereits im Januar 2023 sagte er einen Boden bei rund 15.500 Dollar voraus, was sich im November 2022 als zutreffend erwies. Seine Prognose für das Halving 2024 über 32.000 US-Dollar sowie Kurse oberhalb von 100.000 Dollar für 2025 haben sich ebenfalls bewahrheitet.

Für die kommenden Jahre zeigt sich PlanB noch optimistischer. Er erwartet, dass Bitcoin bis 2026 ein Niveau von über 250.000 US-Dollar erreichen wird. Diese Einschätzung stützt sich auf die zyklischen Muster rund um das Halving, die historische Angebotsverknappung und die kontinuierlich wachsende Nachfrage sowohl institutioneller als auch privater Investoren.

Bitcoin Hyper sammelt 17 Millionen Dollar im Presale

Bitcoin Hyper hat sich innerhalb weniger Wochen zu einem der erfolgreichsten Presales des Jahres entwickelt. Mit fast 17 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital unterstreicht das Projekt seine relative Stärke in einem Umfeld, in dem viele neue Token deutlich geringere Beträge erreichen. Das hohe Interesse deutet darauf hin, dass der Markt die Besonderheiten des Projekts sehr genau wahrnimmt.

Im Zentrum des Projekts steht die innovative Verbindung zwischen Bitcoin und modernen Layer-2-Technologien. Bitcoin Hyper integriert die Solana Virtual Machine (SVM) in ein Bitcoin-basiertes Layer-2-System und kombiniert damit die Stabilität von Bitcoin mit der Skalierbarkeit von Solana. Durch diese Technologie können DeFi-Protokolle, NFT-Plattformen oder Gaming-Anwendungen erstmals direkt mit Bitcoin kombiniert werden. Der HYPER-Token fungiert als Zahlungsmittel für Gebühren, übernimmt Governance-Aufgaben und bietet Staking-Möglichkeiten mit rund 70 Prozent APY.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.